aylarının sevilen meyvelerindenaşk dağıtıyor! Afrodizyak etkisi ileartırıyor. Sperm sayısını yükselterek,tedavisini destekliyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:Bağışıklığı güçlendirir.Kalbi korur ve güçlendirir.Kansızlığa iyi gelir.