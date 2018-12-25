Kış aylarının sevilen meyvelerinden ayva, aşk dağıtıyor! Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm sayısını yükselterek, kısırlık tedavisini destekliyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Bağışıklığı güçlendirir.
Kanser riskini azaltır.
Kalbi korur ve güçlendirir.
Sindirimi kolaylaştırır.
Kansızlığa iyi gelir.
Ağız kokusunu önler.
Bağışıklığı güçlendirir.
Kanser riskini azaltır.
Kalbi korur ve güçlendirir.
Sindirimi kolaylaştırır.
Kansızlığa iyi gelir.
Ağız kokusunu önler.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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