Aşkına karşılık bulamayan genç dehşet saçtı. Olay 11 Aralık'ta Adana'da yaşandı. Necdet Erdoğan Artural, platonik olarak aşık olduğu, daha önce dövdüğü Serap Sağlam'ın (31) yine önünü kesti. Bıçakla boynunu ve yüzünü kesmeye çalıştı. Kadının eliyle yüzünü kapatması üzerine ellerini de kesti. Kanlar içinde kalan Sağlam, yoldan geçenlerin müdahalesiyle kurtarıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Serap hastaneye kaldırıldı. Kaşı, burnu, kulağı, boynuna ve ellerine toplam 80 dikiş atıldı. Kısa sürede yakalanan Artural ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
ŞİDDET SON BULSUN
Korku dolu anları anlatan Sağlam, "Erkek arkadaşıma gelip 'Onu öldüreceğim' demiş. Ben de o sıra İnönü Caddesi'ndeydim yanıma geldi. Hemen bıçakla saldırdı ben kendimi korumaya çalıştım. Ama bıçakla yüzümü kesmeye başladı. Ben elimle yüzümü kapatınca elimi kesti. Boynumu, kulağımı, burnumu her yerimi kesti bana 80 dikiş atıldı. Ölümden son anda kurtuldum. Bu şahıs bana daha önce de saldırdı. Bana kafayı takmış. Ben onun cezalandırılmasını, kadına karşı şiddetin son bulmasını istiyorum" dedi.
Polis ekipleri tarafından yakalanan Necdet Erdoğan Artural, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ŞİDDET SON BULSUN
Korku dolu anları anlatan Sağlam, "Erkek arkadaşıma gelip 'Onu öldüreceğim' demiş. Ben de o sıra İnönü Caddesi'ndeydim yanıma geldi. Hemen bıçakla saldırdı ben kendimi korumaya çalıştım. Ama bıçakla yüzümü kesmeye başladı. Ben elimle yüzümü kapatınca elimi kesti. Boynumu, kulağımı, burnumu her yerimi kesti bana 80 dikiş atıldı. Ölümden son anda kurtuldum. Bu şahıs bana daha önce de saldırdı. Bana kafayı takmış. Ben onun cezalandırılmasını, kadına karşı şiddetin son bulmasını istiyorum" dedi.
Polis ekipleri tarafından yakalanan Necdet Erdoğan Artural, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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