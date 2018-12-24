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Havada kaldılar

Havada kaldılar
Antalya'nın ünlü kayak merkezi Saklıkent'te zirveye çıkanları taşıyan telesiyej arıza yaptı. Telesiyejdekilerden bazıları havada beklerken fenalık geçirdi. Yetkililer, voltajda yaşanan düşüklük nedeniyle 35 dakikalık bir sorun yaşandığını belirtti.



Tatilcilerden Selma Seçkin, "Kalktıktan 3 dakika sonra telesiyej durdu, bir tepede indik. Kar aracı göndermediler, yuvarlanarak indik" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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