Sivas'ta Ü.Ö (18), dün tartıştığı inşaat işçisi evli, 3 çocuk babası Hasan Gültepe'ye sokak ortasında kurşun yağdırdı. Talihsiz adam kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan ise kaçtı. Sağlık ekipleri Gültepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alıp olay yerine giden yakınları, sinir krizleri geçirdi. Katil zanlısı yakalandı.
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