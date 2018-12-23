Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde can pazarı yaşandı. Tedavi gören İsmail Ç., 21 Aralık gecesi fenalaştı. Yoğun bakımda görevli Dr. Fahri Celepoğlu'nun müdahalesine karşın İsmail Ç. saat 05.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Dr. Celepoğlu, yoğun bakım uzmanı Dr. Özlem Çakın'ı arayarak durum hakkında bilgi verdi. Olayı haber alan hasta yakını 3 kadın, içeri girmek istediklerini belirterek yoğun bakım ünitesinin kapısını yumrukladı.
Şifre ile açılan sürgülü kapıyı zorlayarak açıp içeri giren kadınlardan biri, iddiaya göre, 'Ne yaptınız babama' diye bağırarak hasta odasına yöneldi. İsmail Ç.'nin yaşamını yitirdiğini gören hasta yakını 'Babamı siz öldürdünüz' diyerek yoğun bakımdaki Dr. Fahri Celepoğlu ve diğer sağlık çalışanlarına saldırdı. Dr. Celepoğlu'na tokat attığı iddia edilen hasta yakınları yine iddiaya göre yoğun bakım odasındaki hemşire E.Ö.'ye 'Babamı bu ellerle mi öldürdün' diye bağırarak defalarca tokat attı, parmaklarını büktü.
Dr. Celepoğlu'nun avukatı Onur Bilge Özdemir, olayın yoğun bakım ünitesinde yaşandığını, aktif saldırının 5 dakika sürdüğünü söyledi. Özdemir, "Müvekkilim daha meslek hayatının başında. 8 aylık bir doktor ve böyle bir travma yaşıyor" dedi.
Şifre ile açılan sürgülü kapıyı zorlayarak açıp içeri giren kadınlardan biri, iddiaya göre, 'Ne yaptınız babama' diye bağırarak hasta odasına yöneldi. İsmail Ç.'nin yaşamını yitirdiğini gören hasta yakını 'Babamı siz öldürdünüz' diyerek yoğun bakımdaki Dr. Fahri Celepoğlu ve diğer sağlık çalışanlarına saldırdı. Dr. Celepoğlu'na tokat attığı iddia edilen hasta yakınları yine iddiaya göre yoğun bakım odasındaki hemşire E.Ö.'ye 'Babamı bu ellerle mi öldürdün' diye bağırarak defalarca tokat attı, parmaklarını büktü.
Dr. Celepoğlu'nun avukatı Onur Bilge Özdemir, olayın yoğun bakım ünitesinde yaşandığını, aktif saldırının 5 dakika sürdüğünü söyledi. Özdemir, "Müvekkilim daha meslek hayatının başında. 8 aylık bir doktor ve böyle bir travma yaşıyor" dedi.
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