Gribi 12’den vurun

Havaların soğuması, solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığını artırıyor. Herkes grip, soğuk algınlığı ve öksürükten yakınıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Necla Songür, kışı sağlıklı bir şekilde atlatmak için alınması gereken önlemler hakkında bilgi veriyor. Astım hastalarının daha dikkatli olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Songür, enfeksiyonlardan korunmak için günde 2-2.5 litre su tüketilmesini öneriyor. Ayrıca şunları öneriyor:
Vücut direncini güçlendirmek için balık, süt, yumurta, kırmızı ve beyaz et tüketin.
Yeşil yapraklı mevsim sebzeleri, süt ve yoğurt yiyin.
Mevsimine uygun meyve-sebzeleri tüketin.
Bağışıklığı güçlendirmek için probiyotik takviyeleri alın.
Günde en az 6-7 saat uyumaya çalışın.
Haftada en az 5 gün spor yapın.
Sonbahar aylarının başında grip ve zatürre aşısı yaptırın.
Ellerinizi sık sık yıkayın.
Sık dokunulan eşyaları sürekli temizleyin.
Ev, işyeri gibi uzun süre zaman geçirilen ortamları havalandırın.
Kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durun.
Grip ya da soğuk algınlığı geçiren kişilerle temastan kendinizi koruyun.
Vücut direncini güçlendirmek için balık, süt, yumurta, kırmızı ve beyaz et tüketin.
Yeşil yapraklı mevsim sebzeleri, süt ve yoğurt yiyin.
Mevsimine uygun meyve-sebzeleri tüketin.
Bağışıklığı güçlendirmek için probiyotik takviyeleri alın.
Günde en az 6-7 saat uyumaya çalışın.
Haftada en az 5 gün spor yapın.
Sonbahar aylarının başında grip ve zatürre aşısı yaptırın.
Ellerinizi sık sık yıkayın.
Sık dokunulan eşyaları sürekli temizleyin.
Ev, işyeri gibi uzun süre zaman geçirilen ortamları havalandırın.
Kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durun.
Grip ya da soğuk algınlığı geçiren kişilerle temastan kendinizi koruyun.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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