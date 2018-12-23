Afrodizyak pırasa!

Önemli bir antioksidan kaynağı olan pırasa, vücuda enerji veriyor. Kalsiyum, potasyum, demir, fosfor, sodyum, A, C, E ve K vitamini deposu olan pırasa, cinsel hayatın ömrünü uzatıyor. Doğal viagra etkisi yapan pırasa, cinsel gücü ve isteği arttırıyor. İktidarsızlık sorunu yaşayan erkeklerin imdadına yetişiyor. Sperm kalitesini yükseltiyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kalp sağlığını korur.
Kolesterolü düşürür.
Kemikleri güçlendirir.
Kabızlığı önler.
Kan yapar.
İdrar söktürür.
Grip ve nezle hastalığını engeller.
Saç dökülmesini önler.
Kan şekerini düzenler.
Kanser riskini düşürür
Kalp sağlığını korur.
Kolesterolü düşürür.
Kemikleri güçlendirir.
Kabızlığı önler.
Kan yapar.
İdrar söktürür.
Grip ve nezle hastalığını engeller.
Saç dökülmesini önler.
Kan şekerini düzenler.
Kanser riskini düşürür
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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