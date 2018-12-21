Her gün binlerce yolcu taşıyan metrobüslerde, inanılmaz olaylar yaşandı. Vatandaşlar, yaşadıkları ilginç olayları TAKVİM'e anlattı:
SÜREKLİ UYANDIRDI
Her sabah metrobüse biniyorum. Beylikdüzü'nden bindiğim için oturma imkanım oluyor. Zincirlikuyu'ya kadar uyuyarak gidiyorum. Geçen gün yine araca bindim, telefonumun sesini kıstım ve oturduğum yerde uyumaya başladım. Daha sonra başıma birinin dokunduğunu hissettim. Hemen gözümü açtım. Ne olduğunu anlayamadım. Bunun üzerine tekrar gözlerimi kapattım ve uyudum. Bu kez yine birisinin eliyle başıma, bu kez daha sert bir şekilde dokunduğunu anladım ve aniden gözlerimi açarak, o kişinin kim olduğunu anlamaya çalıştım. Ve başıma dokunan kişinin, hemen yanımda duran kadın olduğunu gördüm. "Hayrola?" diye sordum. Kadın "Saçında bir şey vardı" dedi. Bunun üzerine tekrar uyumaya devam ettim. Ancak bir süre sonra o kadın yeniden başıma dokundu. Karşımda garip garip gülmeye başladı. İnanılmaz sinirlendim. Hemen oturduğum yerden inerek, "Gel abla otur" dedim ve arkaya doğru geçtim. Yerime oturmak amacıyla başıma vuran kadın, daha sonra kalktığım yere oturarak pişkin pişkin güldü. İlk kez böyle bir olayla karşılaştım. sırıtarak oturdu.
SAPIK YOLCU GÜNLERDEN
Pazar'dı. Cevizlibağ'dan akşam saatlerinde metrobüse bindim. Kadıköy'de bir arkadaşım ile buluşarak Fenerbahçe maçına gidecektim. Üzerimde şort vardı. Ayakta yolculuk yapmaya başladım. Metrobüs Okmeydanı'na yaklaştığında ayağıma bir şeyin değdiğini hissettim. Poşet sandım. Yanımdaki kadın ise sağ tarafımda duran bir adamın bana bilerek dokunduğunu söyledi. Kadın daha sonra "Gel seninle yer değiştirelim" dedi. Daha sonra kadın, beni taciz eden adamın bacağına 3 kez vurdu. Adam, suçunu bildiği için sesini çıkarmadı. Tam bu sırada, tacizci adamın yanında bulunan bir başka kişi, "Ne oluyor yahu" diye çıkıştı. Kadın ise "Asıl sana ne oluyor? Benim ayağına vurduğum kişi sesini çıkarmıyor. Kim ne yaptığını biliyor ki sesini çıkarmıyor" diye bağırdı. Zaten birkaç saniye sonra metrobüs Mecidiyeköy'e geldi. Bana tacizde bulunan sapık adam, hemen metrobüsten indi ve hızla gözden kayboldu.
Haber Müdürümüz Mevlüt Yüksel, metrobüsteki vatandaşlarla konuştu.
Yolcular, metrobüs anılarını Mevlüt Yüksel'e anlattı.
YARIN: Metrobüste evlilik teklifi...
Metrobüste yaşadığınız anılarınızı anlatan yazıları ve fotoğraflarınızı mevlut.yuksel@takvim.com.tr'ye yollayın, yayınlayalım.
METROBÜSTE-2 / MEVLÜT YÜKSEL
SÜREKLİ UYANDIRDI
Her sabah metrobüse biniyorum. Beylikdüzü'nden bindiğim için oturma imkanım oluyor. Zincirlikuyu'ya kadar uyuyarak gidiyorum. Geçen gün yine araca bindim, telefonumun sesini kıstım ve oturduğum yerde uyumaya başladım. Daha sonra başıma birinin dokunduğunu hissettim. Hemen gözümü açtım. Ne olduğunu anlayamadım. Bunun üzerine tekrar gözlerimi kapattım ve uyudum. Bu kez yine birisinin eliyle başıma, bu kez daha sert bir şekilde dokunduğunu anladım ve aniden gözlerimi açarak, o kişinin kim olduğunu anlamaya çalıştım. Ve başıma dokunan kişinin, hemen yanımda duran kadın olduğunu gördüm. "Hayrola?" diye sordum. Kadın "Saçında bir şey vardı" dedi. Bunun üzerine tekrar uyumaya devam ettim. Ancak bir süre sonra o kadın yeniden başıma dokundu. Karşımda garip garip gülmeye başladı. İnanılmaz sinirlendim. Hemen oturduğum yerden inerek, "Gel abla otur" dedim ve arkaya doğru geçtim. Yerime oturmak amacıyla başıma vuran kadın, daha sonra kalktığım yere oturarak pişkin pişkin güldü. İlk kez böyle bir olayla karşılaştım. sırıtarak oturdu.
SAPIK YOLCU GÜNLERDEN
Pazar'dı. Cevizlibağ'dan akşam saatlerinde metrobüse bindim. Kadıköy'de bir arkadaşım ile buluşarak Fenerbahçe maçına gidecektim. Üzerimde şort vardı. Ayakta yolculuk yapmaya başladım. Metrobüs Okmeydanı'na yaklaştığında ayağıma bir şeyin değdiğini hissettim. Poşet sandım. Yanımdaki kadın ise sağ tarafımda duran bir adamın bana bilerek dokunduğunu söyledi. Kadın daha sonra "Gel seninle yer değiştirelim" dedi. Daha sonra kadın, beni taciz eden adamın bacağına 3 kez vurdu. Adam, suçunu bildiği için sesini çıkarmadı. Tam bu sırada, tacizci adamın yanında bulunan bir başka kişi, "Ne oluyor yahu" diye çıkıştı. Kadın ise "Asıl sana ne oluyor? Benim ayağına vurduğum kişi sesini çıkarmıyor. Kim ne yaptığını biliyor ki sesini çıkarmıyor" diye bağırdı. Zaten birkaç saniye sonra metrobüs Mecidiyeköy'e geldi. Bana tacizde bulunan sapık adam, hemen metrobüsten indi ve hızla gözden kayboldu.
Haber Müdürümüz Mevlüt Yüksel, metrobüsteki vatandaşlarla konuştu.
Yolcular, metrobüs anılarını Mevlüt Yüksel'e anlattı.
YARIN: Metrobüste evlilik teklifi...
Metrobüste yaşadığınız anılarınızı anlatan yazıları ve fotoğraflarınızı mevlut.yuksel@takvim.com.tr'ye yollayın, yayınlayalım.
METROBÜSTE-2 / MEVLÜT YÜKSEL
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.