Sapık enişteye 4 yıl 8 ay

Bursa'da geçtiğimiz Mart ayında, annesi Ayşe Ü. ile yaşayan B.E. (16), eniştesi Berk D.'nin (35), kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddia etti. Bunun üzerine kızın annesi ve ablası, eve gizli kamera yerleştirdi. Taciz ortaya çıktı. Berk D. 'sarkıntılık' suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.
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