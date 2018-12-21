Yeşilçam filmlerinin 'Ustura Kemal'i Niyazi Talikacı'yı atv buldu. "Müge Anlı İle Tatlı Sert" programına getirilen Talikacı, oğlu Behzat ve kızı Şadiye Talikacı ile zoraki bir görüşme yaptı. Elini vermedi, "Beni kendi halime bırakın" dedi. Talikacı, Edirne'de tatlı satarak geçimini sürdürdüğünü söyledi.
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