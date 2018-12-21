Cenaze töreni! Antalya’da evlilik hazırlığı yapan çift silahlı saldırıya uğradı. İkisi de kurtarılamadı.

Evlilik hazırlığı yapan çift katledildi. Olay dün Antalya'da meydana geldi. 8 ay önce eşinden boşanan 33 yaşındaki Hatice Bahçecioğlu, yine kendisi gibi eşinden boşanan ve bir golf sahasında çalışan Hakkı Yılmaz (40) ile birlikte yaşamaya başladı. Çift evlilik kararı aldı. İkili dün silahlı saldırıya uğradı. Vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini aradı. Yılmaz ile Bahçecioğlu kurtarılamadı. Araca, pompalı tüfekle 3 el ateş edildiğini belirleyen polis, kadının eski eşini gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



FURKAN YAZICI