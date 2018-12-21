Brokoliyi çiğ tüketin

Kanserden koruyan brokoli, vitamin ve antioksidan içeriği ile kalbi güçlendiriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, çoğu zaman haşlanarak tüketilen bu sebzenin pişirilme şeklinin yanlış olduğuna dikkat çekiyor. "Buharda birkaç dakikalık pişirilerek ya da çiğ tüketilmelidir. Çiğ şekilde elde parçalayıp zeytinyağı ve limon ile yendiğinde detoks etkisi gösterir" bilgisini veriyor.
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