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'da anne, çocuklarına hırsızlık yaptırdı

’da kuyumcuya giden anne, çocuklarına hırsızlık yaptırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Vay anasını!
Aile boyu hırsızlık kameralara yansıdı. Çocuklara alyans çaldıran çift pes dedirtti. Olay önceki gün 'da meydana geldi. Kuyumcu dükkanına, yanlarındaki küçük yaştaki 2 çocukla giren çift, işyeri sahibini oyaladı. Çocuklar da ziynet eşyalarını çaldı. Kadının işaretlerle çocukları yönlendirdiği hırsızlık anları, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri, hırsızlık yapan aileyi arıyor. Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, hırsızlık yaptırılan çocukların velilerinin yanında kalmasının sakıncalı olduğunu kaydederek kamu vicdanını sızlatan bir hırsızlık olayına şahit olduklarını söyledi.
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