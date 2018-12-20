Metrobüste yıldırım aşkı

Megakent İstanbul'un trafik çilesini hafifleten ve her gün binlerce yolcu taşıyan metrobüsler, ilginç olaylara ev sahipliği yaptı. Bazı seferlerde yeni aşkların temelleri atıldı. Bazıları balık istifi yolculuk nedeniyle isyan bayrağını açtı. Bazen taciz olayları nedeniyle tüm yolcuların tadı kaçtı! Vatandaşlar, metrobüs hattında yaşadıklarını TAKVİM'e anlattı:
BUNDAN 6 ay yıl önceydi. Kadıköy'deki işimden çıkmış ve eve dönüyordum. Kadıköy'den bindiğim için metrobüste oturacak yer buluyordum. Arka taraflarda oturdum... Cep telefonumdan haberlere bakıyordum. Baktım Zincirlikuyu'ya gelmişiz. Birdenbire metrobüse itiş kakış kalabalık bindi. İnsanlar adeta birbirine yapışmış gibiydi.
İLK GÖRÜŞTE TUTULDUM
Bu kalabalıkta, yeşil gözlü, beyaz tenli güzel bir kadın dikkatimi çekti. İçim kıpır kıpır oldu. Kalabalıktan ve sıkışıklıktan muzdaripti. Hiç düşünmeden kalkıp yerimi verdim. Teşekkür etti gülümseyerek. Yolculuğumuz sürerken, ara ara birbirimize baktığımızı fark ettim. Metrobüs Yenibosna durağına doğru gidiyordu. Yerimi verdiğim kadına kartvizitimi uzattım.. Almayacak diye çok korktum ama gülümseyerek hemen aldı ve cebine koydu. Ben indikten yarım saat sonra cep telefonum çaldı. Açtığımdaki ses, metrobüste kartımı verdiğim o dünya güzeliydi. Kendisi bir bankada çalışıyormuş. Kısa sürede sevgili olduk. İleriye dönük olarak ciddi düşünüyoruz. Şimdi her sabah Zincirlikuyu'ya kadar beraber geliyoruz. Metrobüs artık bana çok çekilir geliyor.
KIRGIZ KADIN ELİME VURDU
LİSE öğrencisiyim. Metrobüsü sık kullanıyorum. İncirli'den metrobüse bindim. Araç inanılmaz kalabalıktı. Ayakta giderken, başımın üzerinde bulunan tutacağa tutunmuştum. Metrobüs hızlı gittiği için, savrulmamak adına daha sıkı tutunmaya çalışıyordum. Henüz bir durak geçmişti, birden elime birinin hızla vurması ile tutacaktan elim çıktı. Kırgız olduğunu düşündüğüm bir kadın, elime vurarak tutacağı eline geçirdi. "Ne oluyor!" diye tepki verdim. Yabancı uyruklu kadın, Türkçe bilmediği için mi bilemiyorum, bana sadece suratıyla kaşlarını çatarak bakmakla cevap verdi. Yanımdaki arkadaşım "Boşver" diyerek beni sakinleştirdi.
YARIN: Metrobüste uyumuştum. Bir kadın sürekli beni uyandırdı.
Metrobüste yaşadığınız anılarınızı anlatan yazıları ve fotoğraflarınızı mevlut.yuksel@takvim.com.tr'ye yollayın, yayınlayalım.
MEVLÜT YÜKSEL
BUNDAN 6 ay yıl önceydi. Kadıköy'deki işimden çıkmış ve eve dönüyordum. Kadıköy'den bindiğim için metrobüste oturacak yer buluyordum. Arka taraflarda oturdum... Cep telefonumdan haberlere bakıyordum. Baktım Zincirlikuyu'ya gelmişiz. Birdenbire metrobüse itiş kakış kalabalık bindi. İnsanlar adeta birbirine yapışmış gibiydi.
İLK GÖRÜŞTE TUTULDUM
Bu kalabalıkta, yeşil gözlü, beyaz tenli güzel bir kadın dikkatimi çekti. İçim kıpır kıpır oldu. Kalabalıktan ve sıkışıklıktan muzdaripti. Hiç düşünmeden kalkıp yerimi verdim. Teşekkür etti gülümseyerek. Yolculuğumuz sürerken, ara ara birbirimize baktığımızı fark ettim. Metrobüs Yenibosna durağına doğru gidiyordu. Yerimi verdiğim kadına kartvizitimi uzattım.. Almayacak diye çok korktum ama gülümseyerek hemen aldı ve cebine koydu. Ben indikten yarım saat sonra cep telefonum çaldı. Açtığımdaki ses, metrobüste kartımı verdiğim o dünya güzeliydi. Kendisi bir bankada çalışıyormuş. Kısa sürede sevgili olduk. İleriye dönük olarak ciddi düşünüyoruz. Şimdi her sabah Zincirlikuyu'ya kadar beraber geliyoruz. Metrobüs artık bana çok çekilir geliyor.
KIRGIZ KADIN ELİME VURDU
LİSE öğrencisiyim. Metrobüsü sık kullanıyorum. İncirli'den metrobüse bindim. Araç inanılmaz kalabalıktı. Ayakta giderken, başımın üzerinde bulunan tutacağa tutunmuştum. Metrobüs hızlı gittiği için, savrulmamak adına daha sıkı tutunmaya çalışıyordum. Henüz bir durak geçmişti, birden elime birinin hızla vurması ile tutacaktan elim çıktı. Kırgız olduğunu düşündüğüm bir kadın, elime vurarak tutacağı eline geçirdi. "Ne oluyor!" diye tepki verdim. Yabancı uyruklu kadın, Türkçe bilmediği için mi bilemiyorum, bana sadece suratıyla kaşlarını çatarak bakmakla cevap verdi. Yanımdaki arkadaşım "Boşver" diyerek beni sakinleştirdi.
YARIN: Metrobüste uyumuştum. Bir kadın sürekli beni uyandırdı.
Metrobüste yaşadığınız anılarınızı anlatan yazıları ve fotoğraflarınızı mevlut.yuksel@takvim.com.tr'ye yollayın, yayınlayalım.
MEVLÜT YÜKSEL
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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