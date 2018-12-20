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En acı doğum

Hamile kadın, apandisit ameliyatına alındı. Erken doğum yaptı. Bebek kurtarılamadı

En acı doğum
Zonguldak'ta 22 haftalık hamile Hatice Akkol (29) işyerinde rahatsızlandı. 10 Aralık'ta apandisit ameliyatına alındı. Bir gün sonra hastane odasında doğum yaptı. Kızı bebeğini eline aldı. Çocuk sadece 45 dakika yaşayabildi. Savcılığa şikayette bulunan Akkol, "Yatağımın başında doğum yaptım. . Sadece 45 dakika yaşayabildi" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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