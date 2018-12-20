En acı doğum

22 haftalık hamile(29) işyerinde rahatsızlandı. 10 Aralık'ta apandisit ameliyatına alındı. Bir gün sonra hastane odasında doğum yaptı. Kızı bebeğini eline aldı. Çocuk sadece 45 dakika yaşayabildi. Savcılığa şikayette bulunan Akkol, "Yatağımın başında doğum yaptım." dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.