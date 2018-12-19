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Şalvara ilgisi

Şalvara AB ilgisi
Adana'da 48 yıldır şalvar diken terzi Mustafa Özdemir (59), son yıllarda Çukurova'da çekilen dizilerin de etkisiyle geleneksel Adana şalvarına ilginin arttığını belirterek, özellikle , , , gibi Avrupa ülkelerine şalvar satışı yaptığını söyledi. Şalvarları 30-40 liraya sattığını belirten Özdemir, "Eskiden köyde giyerlerdi, şimdi şehirlerde ve yurt dışında giyiliyor" dedi.

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