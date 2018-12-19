Adana'da 48 yıldır şalvar diken terzi Mustafa Özdemir (59), son yıllarda Çukurova'da çekilen dizilerin de etkisiyle geleneksel Adana şalvarına ilginin arttığını belirterek, özellikle Almanya, Hollanda, Belçika, İngiltere gibi Avrupa ülkelerine şalvar satışı yaptığını söyledi. Şalvarları 30-40 liraya sattığını belirten Özdemir, "Eskiden köyde giyerlerdi, şimdi şehirlerde ve yurt dışında giyiliyor" dedi.
- Yaşam
- 19.12.2018
- Gazete
Şalvara AB ilgisi
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