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Ölüm makinası

’de iş makinası, ters yöne girdi. Altına aldığı feci şekilde can verdi.

Ölüm makinası
Trafik kurullarını hiçe sayan hafriyat kamyonu şoförü, nın ölümüne neden oldu. Korkunç olay dün 'de yaşandı. Sabriye Öksüz (37) ile okula götürdüğü ilkokul öğrencisi kızı Melisa Öksüz (10), trafiğe kapalı yolda yürümeye başladı. Ters yöne giren 'nın (48) kullandığı hafriyat kamyonu anne-kıza çarptı. Talihsiz anne olay yerinde can verdi. Melisa da hemen hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Balcı ise gözaltına alındı.
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