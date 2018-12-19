Ölüm makinası

Trafik kurullarını hiçe sayan hafriyat kamyonu şoförü, anne ve kızının ölümüne neden oldu. Korkunç olay dün Rize'de yaşandı. Sabriye Öksüz (37) ile okula götürdüğü ilkokul öğrencisi kızı Melisa Öksüz (10), trafiğe kapalı yolda yürümeye başladı. Ters yöne giren Mustafa Balcı'nın (48) kullandığı hafriyat kamyonu anne-kıza çarptı. Talihsiz anne olay yerinde can verdi. Melisa da hemen hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Balcı ise gözaltına alındı.
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