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2018'de 'da 'en çok aranan' isim oldu

, 11 Mart’ta yaşanan jet sı sonucu aramızdan ayrıldı. acı olayla sarsıldı. Talihsiz kızın ismi ise ’da ‘en çok aranan’ rekoru kırdı...

Mina'yı arıyoruz
Başaran Holding'in veliahtı Mina Başaran, daha 28 yaşındaydı. Geçtiğimiz 14 Nisan'da nişanlısı Murat Gezer ile nikah masasına oturacaktı. Düğünden önce kız arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi için Dubai'ye doğru yola çıktı. Ancak Mina'nın mutlu anları dönüş yolunda acıyla sonlandı. Mina ile birlikte 11 kişiyi taşıyan iş jeti, 'da yere çakıldı.

UNUTULMAZ ACI
Jet sında 11 kişi hayata gözlerini kapadı. trajik kazayı unutmadı. ismi hafızalara kazındı. Türkiye'de, arama motoru 'da en çok aranan isimler açıklandı. Kişiler bazında en çok aranan ismin Mina Başaran olduğu vurgulandı. Başaran'dan sonra en çok aranan isimler ise 27 Mayıs'ta motosiklet kazasında yaşamını yitiren oyuncu Arda Öziri, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı Ali Koç ile 7 Ocak'ta hayata veda eden Münir Özkul oldu.



Mina Başaran ve arkadaşlarından geriye bu fotoğraf kaldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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