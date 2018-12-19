Köprüde gözyaşı

Adana'da sağlık sorunları olan Osman Alaçkaya eve gitmeyince yakınları polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Geç saatlerde Alaçkaya'ya cep telefonundan ulaşamayan kardeşleri ağabeylerinin hayatından endişe ederek kendi imkanlarıyla aramaya başladı. Sabah saatlerinde Çatalan Köprüsü etrafında dolaşan Erkem ve Ramazan Alaçkaya, ağabeylerinin otomobilini köprü üzerinde terk edilmiş halde buldu. Otomobil üzerinde kontak anahtarını ve ağabeylerinin cüzdan ve telefonlarını gören yakınları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, 6 çocuk babası Alaçkaya'nın suya atlayarak intihar etme ihtimali üzerine su altı ekiplerine haber verdi. Ağabeyinden haber alamayan Ekrem Alaçkaya ise, köprünün demir parmaklıklarına sarılarak arama çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Yere oturarak ağlayan Ekrem Alaçkaya, "Dün akşam birlikte oturup sohbet ettik. Daha sonra yanımızdan ayrıldı, o saatten sonra kendisine bir daha ulaşamadık. Gece yarısına kadar cep telefonu açıktı, Herhangi bir maddi sıkıntısı yoktu, sadece biraz sağlık sorunu vardı" dedi.
SINIR KRİZİ GEÇİRDİ
Ekrem Alaçkaya, Çatalan Köprüsü'nde ağabeyinin intihar etme ihtimali nedeniyle gözyaşlarını tutamadı. Sinir krizi geçiren Ekrem Alaçkaya, sakinleştirici iğne ile kendine geldi. Polislere yalvaran adam, kameralardan ağabeyinin nerede olduğunun bulunmasını istedi. Polis ise oto galericisi olan Alaçkaya'yı arama çalışmalarını sürdürüyor.
SINIR KRİZİ GEÇİRDİ
Ekrem Alaçkaya, Çatalan Köprüsü'nde ağabeyinin intihar etme ihtimali nedeniyle gözyaşlarını tutamadı. Sinir krizi geçiren Ekrem Alaçkaya, sakinleştirici iğne ile kendine geldi. Polislere yalvaran adam, kameralardan ağabeyinin nerede olduğunun bulunmasını istedi. Polis ise oto galericisi olan Alaçkaya'yı arama çalışmalarını sürdürüyor.
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