Acılı dondurma

dondurmacı dükkanı işleten'kışındondurma yenmez' kavramınıortadan kaldırmak ve kışhastalıklarına karşı direnciartırmak için 'acı biberlidondurma' üretti. Muratpaşailçesinde 7 yıldır dondurmacılıkyapan 2 çocuk babası Akkurt, baştaİskandinav ülkeleri olmak üzere soğukiklimin hakim olduğu pek çok ülkede'acı biberli' dondurmanın tercihedildiğini anlattı., biberinsağlık açısından faydalı olduğunu,soğuk algınlığına iyi geldiğini,metabolizmayı hızlandırdığını söyledi.Akkurt, dondurmada Şili biberi ve tazezencefil kullandığını belirtti.