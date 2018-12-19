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Acılı dondurma

Acılı dondurma
Antalya'da, dondurmacı dükkanı işleten İlker Akkurt (44), 'kışın dondurma yenmez' kavramını ortadan kaldırmak ve kış hastalıklarına karşı direnci artırmak için 'acı biberli dondurma' üretti. Muratpaşa ilçesinde 7 yıldır dondurmacılık yapan 2 çocuk babası Akkurt, başta İskandinav ülkeleri olmak üzere soğuk iklimin hakim olduğu pek çok ülkede 'acı biberli' dondurmanın tercih edildiğini anlattı. Akkurt, biberin sağlık açısından faydalı olduğunu, soğuk algınlığına iyi geldiğini, metabolizmayı hızlandırdığını söyledi. Akkurt, dondurmada Şili biberi ve taze zencefil kullandığını belirtti.

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