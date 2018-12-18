Yılmaz Vural’a hırsızlık şoku

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural'ın İstanbul Kadıköy'deki evine hırsız girdi. Hırsızların evden televizyon ve bilgisayar çaldığı öğrenildi. Yılmaz Vural'ın geçen yıl hayatını kaybeden babası Nurettin Vural'ın vefatının ardından zaman zaman binaya gittiği öğrenildi. Polis ekipleri hırsızı yakalamak için harekete geçti.
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