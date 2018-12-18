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yine bir sır perdesini araladı

Nursel ve Deniz, kayıplara karıştı. , olayı masaya yatırdı. İşaret ettiği isim, ‘kuvvetli ’ şüphesiyle tutuklandı.

'Müge Anlı'k takip
ATV'de izlenme rekorları kıran 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı, yine bir sır perdesini araladı. 'de yaşayan Nursel Doğan (42) ile arkadaşı Deniz (27), 8 Ağustos'ta kayıplara karıştı. Doğan'dan haber alamayan ailesi, kızlarını bulmak için Anlı'nın programına katıldı. Doğan'ın kaybolduğu gün arkadaşıyla evli sevgilisi Haydar Sırça'nın evine gittiği saptandı. Anlı'nın programına katılan Sırça ise çelişkili ifadeler kullanıp, olayla ilgisinin olmadığını anlattı. Ertesi gün de Sırça sırra kadem bastı. Bu durum şüpheleri arttırdı.

Sırça'nın 2 kadının kaybolmasının ardından 'da yaşayan 10 yıldır görmediği kızının evine gittiği bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin, yol kontrolü yapan polisleri karşısında görünce intihara kalkıştığı ortaya çıktı. Sırça'nın eşi ise evdeki halıların kaybolduğunu anlattı. Tüm şüpheler Sırça'nın üzerinde yoğunlaştı. Olayın ayrıntılarını programında masaya yatıran Anlı'nın "Sırça, o günle ilgili çelişkili ifadeler veriyor" dediği , 'kuvvetli cinayet' şüphesiyle tutuklandı.



Deniz ve , kayboldukları gün Haydar Sırça'nın evine gitmişti.




Nursel'in sevgilisi Haydar Sırça'yı programına çıkartan , sır perdesini araladı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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