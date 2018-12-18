Mardin Monroe!

Afyonkarahisarlı Melek Akarmut, eşinin görev yeri nedeniyle 6 yıl önce Mardin'e gitti. 20. Yüzyıl'ın en ünlü sinema yıldızlarından ABD'li aktris ve model Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle ise fenomen haline geldi. Mardin'de 'Marilyn Sabun Dünyası' adlı bir sabun dükkânı açıp iş hayatına girdi. 7 ay önce açtığı işyerinde sattığı sabunları 'Mardin Monroe' ismiyle tescil ettireceğini belirtti. Akarmut böylelikle hem Mardin'e hem de Monroe'ya vefa borcunu ödeyeceğini söyledi.