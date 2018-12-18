Kolesterole günde 1 elma

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, modern çağın hastalığı kolesterole değiniyor. Kötü kolesterolün, kalp hastalığı ve inmeye neden olduğunu söylüyor. Yanlış beslenme alışkanlıklarının kolesterole neden olduğunu belirten Kandıralı, kolesterolü düşürmek için düzenli olarak kuru baklagillerin tüketilmesini öneriyor. Her gün bir elma yemenin kötü kolesterolü düşürdüğünü söylüyor. Sarımsak ve çikolata yenmesini tavsiye ediyor.
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