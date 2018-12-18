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Kolesterole günde 1 elma
Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, modern çağın hastalığı e değiniyor. Kötü kolesterolün, kalp hastalığı ve inmeye neden olduğunu söylüyor. Yanlış beslenme alışkanlıklarının kolesterole neden olduğunu belirten Kandıralı, kolesterolü düşürmek için düzenli olarak kuru baklagillerin tüketilmesini öneriyor. Her gün bir yemenin kötü kolesterolü düşürdüğünü söylüyor. Sarımsak ve çikolata yenmesini tavsiye ediyor.
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