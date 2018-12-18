Basura çare kuru incir

Toplumun büyük bir kısmında görülen ve dayanılmaz acılara neden olan hemoroit yani basur, yaşam kalitesini düşürüyor. Avrasya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgür Odabaş, uzun süren kabızlık, ishal, obezite, lohusalık ve kalın bağırsak kanserinin hemoroite neden olduğunu vurguluyor. Bu hastalığın yanlış beslenme sonucu ortaya çıktığını ve erkeklerde kadınlara oranla daha sık görüldüğünü belirtiyor. Tedavisinde kabızlığı giderecek önlemler alınıyor. Hemoroitten korunmak için ise bol lifli bir beslenme düzenine sahip olmak gerekiyor. Çok baharatlı yiyeceklerden uzak durulması öneriliyor.
Neler yemeli?
YABAN MERSİNİ: Lifli içeriği ile bağırsakların çalışmasını düzenler.
İNCİR: Kabızlığı engeller.
Sindirimi kolaylaştırır.
ISPANAK: Düzenli tüketilmesi basurdan korur.
Bağırsakları temizler.
BAMYA: Bağırsak sağlığını korur. Lifli içeriği ile sindirimi destekler.
PANCAR: Kabızlık ve basuru engeller. Bağırsakları çalıştırır.
PAPAYA: Sindirime yardımcıdır. Kabızlığı engeller.
KURU ERİK: Lif kaynağıdır.
Bağırsak hareketlerini düzenler.
Neler yemeli?
YABAN MERSİNİ: Lifli içeriği ile bağırsakların çalışmasını düzenler.
İNCİR: Kabızlığı engeller.
Sindirimi kolaylaştırır.
ISPANAK: Düzenli tüketilmesi basurdan korur.
Bağırsakları temizler.
BAMYA: Bağırsak sağlığını korur. Lifli içeriği ile sindirimi destekler.
PANCAR: Kabızlık ve basuru engeller. Bağırsakları çalıştırır.
PAPAYA: Sindirime yardımcıdır. Kabızlığı engeller.
KURU ERİK: Lif kaynağıdır.
Bağırsak hareketlerini düzenler.
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