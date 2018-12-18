Formula 1 Pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Fransız Alpleri'nde kayak yaparken düştü. Başını taşa çarpıp beyin kanaması geçirdi. Bitkisel hayata girdi. Ancak sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmedi. İşte şimdi yeni bir iddia daha geldi. İngiliz medyası, 49 yaşındaki ünlü yarışçının yürümeye başladığını iddia etti. Schumacher'in yürümeye başlamasına rağmen haftada 50 bin sterlinlik tedavi masrafının olduğu söylendi.
İsviçre'de Cenevre Gölü kıyısında bir evde tedavi gördüğü kaydedildi. Yakın zamanda ise tedavi için ABD'ye gidebileceği söylendi.
Corinna Schumacher eşinin tedavisiyle yakından ilgileniyor.
İsviçre'de Cenevre Gölü kıyısında bir evde tedavi gördüğü kaydedildi. Yakın zamanda ise tedavi için ABD'ye gidebileceği söylendi.
Corinna Schumacher eşinin tedavisiyle yakından ilgileniyor.
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