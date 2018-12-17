Vay 'Ada'sını!

Konya'da Akınsoft-Akınrobotics tarafından üretilen insansı robot Mini Ada, geçtiğimiz hafta Antalya'daki Akdeniz Bilişim Zirvesi'ne katıldı. Sahnede yere çakıldı. Onarıma alındı. Yerli Yazılım Markası AKINSOFT, önceki gün teknik gezi organizasyonlarının 5'incisini yaptı. Organizasyona katılan 3 bin kişi ise 'geçmiş olsun' demek için Mini Ada'ya uğradı. Robotla selfie yaptı. AKINROBOTICS Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, Mini Ada'ya gösterilen ilgiden büyük bir memnuniyet duyduklarını açıkladı.
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