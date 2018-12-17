İlik nakli bekleyen Öykü Arin için çocuklar çizdikleri resimlerle çağrı yaptı. Türkiye'nin yanında yurt dışında da ilik nakli kampanyası başlatıldı. İzmir'de Çağdaş ile Eylem Yazıcı çiftinin kızları Öykü Arin lösemi hastalığına yakalandı. Küçük çocuk için için başlatılan kampanyalara pek çok kişi ve kurum destek verdi. İzmirli çocuklar Heja Zeynep Bayman ve Tuana Çiftçi de, Öykü ve onun gibi ilik bekleyen tüm çocuklar için resimler yaptı, ailelerinin sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğraf ve videolarla büyüklere kan vermeleri için çağrı yaptı. Öykü için Kanada, ABD, Fransa ve Almanya'da Kızılhaç ve gönüllü kuruluşlar tarafından kampanya başlatıldı. Anne Eylem Yazıcı, "Biz elimizden geldiğince kampanyayı büyütmek istiyoruz. İzmir ve İstanbul'da gayet iyi gidiyor. Ne kadar geniş bir alana ulaşırsa o kadar faydalı. İlik naklini sadece Öykü için istemiyoruz. Bu durumda olan çok sayıda çocuk ve aileleri umutla bekliyor" dedi.
Anne Eylem Yazıcı, yüzde 100 uyumlu donör bulunmazsa yüzde 50 uyumu bulunan kendisi veya eşinden nakil yapılacağını söyledi.
Heja Zeynep Bayman (sol başta) ile Tuana Çiftçi, lösemli hastalığına yakalanan Öykü Arin Yazıcı için resim yaptı. Büyüklere donör olmalarını konusunda çağrıda bulundu.
Anne Eylem Yazıcı, yüzde 100 uyumlu donör bulunmazsa yüzde 50 uyumu bulunan kendisi veya eşinden nakil yapılacağını söyledi.
Heja Zeynep Bayman (sol başta) ile Tuana Çiftçi, lösemli hastalığına yakalanan Öykü Arin Yazıcı için resim yaptı. Büyüklere donör olmalarını konusunda çağrıda bulundu.
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