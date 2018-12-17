Kütahya'da gürültü tartışması kanlı bitti Kütahya’da Sezai K., evinin önünde gürültü yapan gençlerle tartıştı. Av tüfeğiyle dehşet saçtı...

Gürültü tartışması kanlı bitti. Olay dün Kütahya'da meydana geldi. Sezai K. ile kendisine misafir olan arkadaşı Mustafa Ç., evin önünde gürültü yapan Anıl T. (25), Yalçın Ş. (17) ve kardeşi Salih Ş. (16) ile tartıştı. Ortalık bir anda karıştı. Mustafa Ç. tabancayla havaya, Sezai K. da av tüfeğiyle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Anıl T. başından, Yalçın Ş. ile kardeşi Salih Ş. de bacaklarından yaraladı. Mahalleli polisi aradı. Yerde kanlar içinde bekleyen genç, ekipler tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheliler ise gözaltına alındı. Olayda kullanılan tüfek, bahçede de iki ruhsatsız tabanca bulundu.