Köpeklere fısıldayan adam





Adana'da kokoreç ustası Sercan Üçtepe (29), yıllardır tezgahının çevresinde köpekleri besliyor. Hayvanları ninni söyleyerek uyutuyor. Genç adam, ilk günden bu yana bölgedeki sokak köpeklerini dost edindiklerini ve bir aile olduklarını belirtti. Üçtepe, "Hisleri kuvvetli olduğu için kimin zarar vereceğini anlıyorlar. Ona göre de koruma iç güdüsüyle burayı ve bizleri sahipleniyorlar" dedi. Kokoreççi, tezgahını kapattıktan sonra ninni söyleyip, köpekleri uyuttuğunu söyledi.