Kaçkar'da yüzme şenliği

Rize'nin İkizdere ilçesindeki Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisindeki Ovit Buzul Gölü'nde yüzme şenliği düzenlendi. Ovit Yaylası'nda buluşan doğa meraklıları, yaklaşık bir saatlik yürüyüşün ardından Ovit Buzul Gölü'ne ulaştı. Suyun tamamen donduğu Buzul Gölü'ndeki buzlar ağaç motoruyla kesilip, levyelerle kırıldı. 16 metrekarelik yüzülebilecek alanda etkinlik gerçekleşti. Katılımcılardan 40'ı suya girmeye cesaret edebildi. -2 derecedeki dondurucu suda yüzen katılımcılar, çay içerek ısınmaya çalıştı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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