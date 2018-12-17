Hayal dünyası

Milli Piyango'nun 70 milyon liralık yılbaşı çekilişi heyecanı, sınırları aştı. Satıcılar, yurt dışına bile bilet göndermeye başladı. İzmir'de 11 yıldır Milli Piyango bileti satan Fevzi Deniz (56), bu zamana kadar dört defa büyük ikramiye verdiğini, üçünün aynı kişiye çıktığını söyledi. Bu sene seyyar satışa ek olarak yurt dışına da internet üzerinden bilet sattığını belirten Deniz, çeşitli ülkelerdeki müşterilere 500 adet bilet gönderdiğini söyledi. Deniz, bu sene büyük ikramiye çıkan bileti kendisi satarsa şanslı ikramiye sahibinden İzmir'e yatırım yapmasını ve engellilere yönelik faaliyetlere katkı sağlamasını beklediğini kaydetti.
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