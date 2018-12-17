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Hamama giren öldü!

’nda, 4 kişi kömür sobasından sızan gazla zehirlendi. 1 kişi hayatını kaybetti.

Hamama giren öldü!
Tarihi hamamda soba faciası yaşandı. 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 'da Dr. Osman Onay, Habip Doğan, Harun Atalay ve Ahmet Faruk Doğan, dün 'nda kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. , kurtarılamadı. Atalay ve Doğan'ın kese yaptırmak için göbek taşında yattığı belirtildi. İşletmeci Osman Doğan ile tedavisi tamamlanan Ahmet Faruk Doğan, gözaltına alındı.
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