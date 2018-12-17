Hamama giren öldü!

Tarihi hamamda soba faciası yaşandı. 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Bursa'da Dr. Osman Onay, Habip Doğan, Harun Atalay ve Ahmet Faruk Doğan, dün Kestel Tarihi Şifa Hamamı'nda kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Habip Doğan, kurtarılamadı. Atalay ve Doğan'ın kese yaptırmak için göbek taşında yattığı belirtildi. İşletmeci Osman Doğan ile tedavisi tamamlanan Ahmet Faruk Doğan, gözaltına alındı.
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