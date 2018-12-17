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ve Aslı Kethüda kardeşlerin sevgisi tribünlere sığmadı

taraftarı ve Aslı Kethüda kardeşler, takımlarının hiçbir maçını kaçırmadı. Tribünde bordo mavililere destek olan iki kardeş, sevgilerini şöyle açıkladı: Bu tutku bize annemizden miras kaldı...

Tworabzonspor!
İki kız kardeşin sevgisi, tribünlere sığmadı. 'in iki başarılı takım Trabzonspor ve Konyaspor, 8 Aralık'ta karşılaştı. Maç devam ederken tribünde örgü ören iki kız kardeş, dikkatlerden kaçmadı. Bordo mavili takıma gönül veren Fatma Alemdar ve Aslı Kethüda isimli kardeşlerin hikayesi yürekleri ısıttı. (63) eşiyle Trabzonspor'un maçlarını takip ettiğini anlattı. 'EŞIMI EVDE BIRAKIYORUM...'
5 yıl önce hayatını kaybeden annesi Elmas Alemdar'ın da Trabzonsporlu olduğunu belirten Fatma Alemlar, "Bana hep eski şampiyonlukları anlatırdı. Rahmetli annemden bana ve kız kardeşime Trabzonsporluluk hayranlığı bulaştı" ifadesini kullandı. Aslı Kethüda ise bordo mavi tutkusunu şu sözlerle anlattı: "Eşimi evde bırakıp o gün ablamla maça gittim. Statta bir yandan örgü örüyorum, kızıma çeyiz hazırlıyorum."



EL ÖPÜP, DUA İSTEDİLER



Trabzonsporlu futbolcular, Fatma Alemdar (solda) ile kardeşi Aslı Kethüda'nın elini öpüp dua istediler.


Özgür ÖZDEMİR​
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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