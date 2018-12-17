İki kız kardeşin Trabzonspor sevgisi, tribünlere sığmadı. Süper Lig'in iki başarılı takım Trabzonspor ve Konyaspor, 8 Aralık'ta karşılaştı. Maç devam ederken tribünde örgü ören iki kız kardeş, dikkatlerden kaçmadı. Bordo mavili takıma gönül veren Fatma Alemdar ve Aslı Kethüda isimli kardeşlerin hikayesi yürekleri ısıttı. Fatma Alemdar (63) eşiyle Trabzonspor'un maçlarını takip ettiğini anlattı. 'EŞIMI EVDE BIRAKIYORUM...'
5 yıl önce hayatını kaybeden annesi Elmas Alemdar'ın da Trabzonsporlu olduğunu belirten Fatma Alemlar, "Bana hep eski şampiyonlukları anlatırdı. Rahmetli annemden bana ve kız kardeşime Trabzonsporluluk hayranlığı bulaştı" ifadesini kullandı. Aslı Kethüda ise bordo mavi tutkusunu şu sözlerle anlattı: "Eşimi evde bırakıp o gün ablamla maça gittim. Statta bir yandan örgü örüyorum, kızıma çeyiz hazırlıyorum."
EL ÖPÜP, DUA İSTEDİLER
Trabzonsporlu futbolcular, Fatma Alemdar (solda) ile kardeşi Aslı Kethüda'nın elini öpüp dua istediler.
Özgür ÖZDEMİR
5 yıl önce hayatını kaybeden annesi Elmas Alemdar'ın da Trabzonsporlu olduğunu belirten Fatma Alemlar, "Bana hep eski şampiyonlukları anlatırdı. Rahmetli annemden bana ve kız kardeşime Trabzonsporluluk hayranlığı bulaştı" ifadesini kullandı. Aslı Kethüda ise bordo mavi tutkusunu şu sözlerle anlattı: "Eşimi evde bırakıp o gün ablamla maça gittim. Statta bir yandan örgü örüyorum, kızıma çeyiz hazırlıyorum."
EL ÖPÜP, DUA İSTEDİLER
Trabzonsporlu futbolcular, Fatma Alemdar (solda) ile kardeşi Aslı Kethüda'nın elini öpüp dua istediler.
Özgür ÖZDEMİR
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