Kütahya'da düzenlenen bir etkinliğe katılan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, kadınların kendi aralarında düzenledikleri günlere dikkat çekti. Saraç, "Gözlemeler, keteler, çörekler gibi hamur işlerinin çok tüketildiği yerlerde en büyük sorun şeker hastalığı ve obezite. O nedenle ben kadınların kabul günlerini bir intihar günü olarak yorumluyorum. Çünkü hanımlarımız, 'Ayşe 3 çeşit, Fatma 4 çeşit, Leyla beş çeşit yaptı, ben de fazla yapayım' mantığıyla olay bir gösteri ve yarışa dönüşüyor, hamur işi ve karbonhidrat günü oluyor. Bir de yanında çaya, kahveye şeker atıldı mı veya meşrubat içildiğinde adeta bir yavaş intihar olayına dönüşüyor" dedi.
Ezgi Mola, 'Maide'nin Altın Günü'nde başrolde oynamıştı.
Ezgi Mola, 'Maide'nin Altın Günü'nde başrolde oynamıştı.
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