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Christian Gentner'in babası maç izlerken hayatını kaybetti

Stuttgart’ın kaptanının babası, maçı izlerken hayatını kaybetti. Kulüp, yas ilan etti.

En baba acı
Almanya'nın 1'inci Ligi ekiplerinden VFB Stuttgart, Bundesliga'nin 15'inci haftasında sahasında ağırladığı 'i, Gomez'in golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ama Stuttgart camiası yaşanan bir acı olay nedeniyle galibiyete sevinemedi. Kaptanı Christian Gentner'in babası Herbert Gentner'in, maçın bitiş düdüğünün hemen ardından statta hayatını kaybettiği öğrenildi. Babasının öldüğünden habersiz maçla ilgili röportaj veren kaptan, acı haberi soyunma odasında aldı. Kaptan gözyaşlarına boğulurken, VFB Stuttgart Kulübü, web sayfasından yas ilan etti. Gentner ailesinin acısını paylaşan kulüp yetkilileri, oyuncusunun babasının neden yaşamını kaybettiği gibi detaylara girmeyerek kulüp sayfasını dondurdu.

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