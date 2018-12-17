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Bu kışın belası

Bu kışın belası gergedan virüsü
Grip bu yıl gergedan virüsü ile yataklara düşürüyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, virüsün solunum yolu ile bulaştığını söylüyor. Boğaz ağrısı, boğazda karıncalanma ve öksürük ile belirti veren gergedan virüsünden korunmak için ellerin sık yıkanmasını ve gibi kalabalık yerlerden uzak durulmasını öneriyor.
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