Bu kışın belası gergedan virüsü

Grip bu yıl gergedan virüsü ile yataklara düşürüyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, virüsün solunum yolu ile bulaştığını söylüyor. Boğaz ağrısı, boğazda karıncalanma ve öksürük ile belirti veren gergedan virüsünden korunmak için ellerin sık yıkanmasını ve AVM gibi kalabalık yerlerden uzak durulmasını öneriyor.
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