21 yıllık yalan rüzgarı! Çocuklarının kendisinden olmadığını öğrendi

İstanbul'da pastacı Necdet Çavdar ile eşi İlkay Y. 21 yıllık evliliklerini bitirdi. Koca, boşandığı eşinin, 'Neden onları çocukları istiyorsun, senden değillerki' sözünden şüphelendi. DNA testi yaptırdı, hayatının şokunu yaşadı. Yıllardır babalıkyaptığı 3 çocuğunun kendisinden olmadığını öğrendi. Çavdar, 'Allah'ından bulsun' dediği kadın hakkında dava açtı. 510 bin lira tazminat istedi.
Ali OKTAY
Ali OKTAY
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