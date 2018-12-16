Tarhana çorbası için!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, modern çağın hastalıklarından obeziteye vurgu yaptı. Bel ve göbek çevresindeki yağlanmanın ömrü kısalttığını ve ciddi hastalıklara sebep olduğunu açıkladı. Asitli ve şekerli içeceklerin zararına değinen Dyt. Saraç, şu ifadeleri kullandı: "Beyaz un, beyaz şeker ve mısır şurubu kanser, şeker hastası ve obez yapıyor. Asitli şekerli içeceklerin faydası yok, ama zararı çok. Onun yerine rezene, tarçın, kuşburnu ve yeşil çay için. Tarhana, mercimek ve sebze çorbası içmeye özen gösterin. Balık yemeyi unutmayın. Bakliyatları haftada iki kere yiyin..."
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