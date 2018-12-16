Kardeş kurşunu

bir grup önceki gün domuz avına çıktı., av sorasında dengesini kaybederek yere düştü. Elindeki tüfek ateş aldı. Yanında bulunan kardeşivuruldu. Ağır yaralanan talihsiz adam hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kazayla kardeş katili olan Erduvan gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.MUSTAFA KIRLAK