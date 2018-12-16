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Kardeş kurşunu

Kardeş kurşunu
Ordu'da bir grup önceki gün domuz avına çıktı. Aydın Erduvan, av sorasında dengesini kaybederek yere düştü. Elindeki tüfek ateş aldı. Yanında bulunan kardeşi Bahtiyar Erduvan vuruldu. Ağır yaralanan talihsiz adam hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kazayla kardeş katili olan Erduvan gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUSTAFA KIRLAK
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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