Aşk yaşadığı mühendisini öldürten genç kadın yıllar sonra yakayı ele verdi. Olay 2002'de Bursa'da meydana geldi. Figen Yıldırım, Lütfullah Ahmet Erdin ile aşk yaşıyordu. Aynı zamanda Adem Güney ile de sevgiliydi. Güney, Erdin'i öldürmeye karar verdi. Plana Yıldırım'ı da dahil etti. Adem Güney, arkadaşı Şahin Korkmaz ve Figen Yıldırım, mühendis olan Erdin'i ve arkadaşları Efkan Açıcı ile Bülent Kepçeli'yi öldürdü. Sevgililer yakalandı. Korkmaz ise kaçtı. 2006 da yakalandı. Mahkeme, Güney, Figen Yıldırım hakkında müebbet hapis istedi. İkili 2011'de serbest kaldı. Yargıtay 2013 yılında cezayı onadı. Figen Yıldırım, önceki gün İstanbul Maltepe'de kıskıvrak yakalandı.
YUNUS EMRE KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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