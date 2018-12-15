Yandı yürek!

Yangın faciasında 3 kardeş öldü, baba yaralandı. Üzücü olay dün Düzce'de yaşandı. Bir evde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler bir anda her yeri sardı. Zihinsel engelli Medine, Emirhan ve Umut Korkmaz kardeşler yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.
Son ana kadar çocuklarını kurtarmaya çalışan baba Muhammed Korkmaz pencereden atlayarak kendisini kurtardı. Medine ve Emirhan Korkmaz'dan geriye okulda öğretmenleri tarafından çekilen görüntüleri kaldı.
Baba Korkmaz'a ise çocuklarının öldüğü söylenmedi.
Son ana kadar çocuklarını kurtarmaya çalışan baba Muhammed Korkmaz pencereden atlayarak kendisini kurtardı. Medine ve Emirhan Korkmaz'dan geriye okulda öğretmenleri tarafından çekilen görüntüleri kaldı.
Baba Korkmaz'a ise çocuklarının öldüğü söylenmedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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