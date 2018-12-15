Yandı yürek!

faciasında 3 kardeş öldü, baba yaralandı. Üzücü olay dün Düzce'de yaşandı. Bir evde elektrik kontağından yangın çıktı.Zihinsel engellivekardeşler yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.Son ana kadar çocuklarını kurtarmaya çalışan babapencereden atlayarak kendisini kurtardı.ve'dan geriye okulda öğretmenleri tarafından çekilen görüntüleri kaldı.Baba'a ise çocuklarının öldüğü söylenmedi.