Kimyasal vuruş!

Malatya'da hemşire Özlem İlhan (30), önceki gün işe gitmeyince arkadaşı evine gitti. Kapıyı açan olmayınca polisi aradı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı. Kolunda iğne izi bulunan İlhan'ın, kendisine potasyum enjekte ederek canına kıydığı ortaya çıktı. Kadının bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi.
Sırrıberk ARSLAN
Sırrıberk ARSLAN
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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