Kansere fesleğen Alzheimer’a biberiye

Sağlıklı bir hayatın yolu, doğadan geçiyor. Her biri şifa kaynağı olan bitki ve baharatlar, doğru tüketildiğinde hastalıklara savaş açıyor. Uzmanlar, o baharatları şöyle sıralıyor:



Zencefil: Antibakteriyel özelliği ile ateşi düşürür. Ağrıyı keser. Hazımsızlığı önler.

Biberiye unutturmaz: Akdeniz mutfağında sık kullanılan biberiye, antioksidan etki gösterir. Alzheimer ve inmeden korur.

Bir diş sağlık: Kalp hastalıklarından korunmada etkili olan sarımsak, virüslere de savaş açar. Günde 1 diş sarımsak yemek soğuk algınlığı ve gripten korur.

Ağrı kesici karanfil: Yaşlanmayı yavaşlatır. Başka migren olmak üzere birçok ağrıyı keser.

DNA için fesleğen: Maydanoz, enginar, fesleğen, kereviz gibi yeşil yapraklı sebzeler, kanseri önler.

Öksürüğe kekik: Buharının solunması bronşite faydalı olur. Ağız içi bakterilerini iyileştirir.

Enfeksiyona zerdeçal: Vücuttaki iltihap ve enfeksiyonları iyileştirir.