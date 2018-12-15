Bugünkü
Takvim

fesleğen ’a biberiye

Kansere fesleğen Alzheimer’a biberiye

Sağlıklı bir hayatın yolu, doğadan geçiyor. Her biri şifa kaynağı olan bitki ve baharatlar, doğru tüketildiğinde hastalıklara savaş açıyor. Uzmanlar, o baharatları şöyle sıralıyor:

Zencefil: Antibakteriyel özelliği ile ateşi düşürür. keser. Hazımsızlığı önler.
Biberiye unutturmaz: mutfağında sık kullanılan biberiye, antioksidan etki gösterir. ve inmeden korur.
Bir diş sağlık: Kalp hastalıklarından korunmada etkili olan sarımsak, virüslere de savaş açar. Günde 1 diş sarımsak yemek soğuk algınlığı ve gripten korur.
Ağrı kesici karanfil: Yaşlanmayı yavaşlatır. Başka migren olmak üzere birçok ağrıyı keser.
DNA için fesleğen: Maydanoz, enginar, fesleğen, kereviz gibi yeşil yapraklı sebzeler, kanseri önler.
Öksürüğe kekik: Buharının solunması bronşite faydalı olur. Ağız içi bakterilerini iyileştirir.
Enfeksiyona zerdeçal: Vücuttaki iltihap ve enfeksiyonları iyileştirir.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriKansere fesleğen Alzheimer’a biberiye
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar