Kansere fesleğen Alzheimer’a biberiye

Sağlıklı bir hayatın yolu, doğadan geçiyor. Her biri şifa kaynağı olan bitki ve baharatlar, doğru tüketildiğinde hastalıklara savaş açıyor. Uzmanlar, o baharatları şöyle sıralıyor:
Zencefil: Antibakteriyel özelliği ile ateşi düşürür. Ağrıyı keser. Hazımsızlığı önler.
Biberiye unutturmaz: Akdeniz mutfağında sık kullanılan biberiye, antioksidan etki gösterir. Alzheimer ve inmeden korur.
Bir diş sağlık: Kalp hastalıklarından korunmada etkili olan sarımsak, virüslere de savaş açar. Günde 1 diş sarımsak yemek soğuk algınlığı ve gripten korur.
Ağrı kesici karanfil: Yaşlanmayı yavaşlatır. Başka migren olmak üzere birçok ağrıyı keser.
DNA için fesleğen: Maydanoz, enginar, fesleğen, kereviz gibi yeşil yapraklı sebzeler, kanseri önler.
Öksürüğe kekik: Buharının solunması bronşite faydalı olur. Ağız içi bakterilerini iyileştirir.
Enfeksiyona zerdeçal: Vücuttaki iltihap ve enfeksiyonları iyileştirir.
- Yaşam
- 15.12.2018
- Gazete
Sağlıklı bir hayatın yolu, doğadan geçiyor. Her biri şifa kaynağı olan bitki ve baharatlar, doğru tüketildiğinde hastalıklara savaş açıyor. Uzmanlar, o baharatları şöyle sıralıyor:
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