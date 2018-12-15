Gasp dehşeti

İstanbul Fatih'te bir turizm acentasının eski çalışanı İranlı Khalıl G., yanındaki 1'i kadın 2 kişiyle iş yerine geldi. Önceden tanıdığı çalışan Emir A.'nın el ve ayaklarını birlikte bağlayıp içeri kilitledi. Kasayı açıp 300 bin lira parayı aldı. Daha sonra 3 kişi kayıplara karıştı. İki zanlı gözaltına alındı. Khalıl G. ise aranıyor.
Yunus Emre KAVAK
Yunus Emre KAVAK
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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