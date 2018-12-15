Gasp dehşeti

Fatih'te bir turizm acentasının eski çalışanıyanındaki 1'i kadın 2 kişiyle iş yerine geldi. Önceden tanıdığı çalışan Emir A.'nın el ve ayaklarını birlikte bağlayıp içeri kilitledi. Kasayı açıpaldı. Daha sonra 3 kişi kayıplara karıştı. İki zanlı gözaltına alındı. Khalıl G. ise aranıyor.