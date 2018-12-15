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Dicle’den tehlike akıyor

Dicle’den tehlike akıyor
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde yağış nedeniyle Dicle Barajı'nda yükselen su seviyesini kontrol altına almak amacıyla açılan kapaklardan biri koptu. Valiliği, Eğil, Yenişehir, Sur, Çınar ve Bismil ilçeleri sınırları içerisinde ve il merkezinde Dicle Nehri yatağına komşu ve yakın olan yerleşim yerlerindeki vatandaşları, nehir yatağından uzak durmaları yönünde uyardı. Ancak birçok kişi, selfie yaparak o anı ölümsüzleştirmek istedi.
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