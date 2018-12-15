Dicle’den tehlike akıyor

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde yağış nedeniyle Dicle Barajı'nda yükselen su seviyesini kontrol altına almak amacıyla açılan kapaklardan biri koptu. Diyarbakır Valiliği, Eğil, Yenişehir, Sur, Çınar ve Bismil ilçeleri sınırları içerisinde ve il merkezinde Dicle Nehri yatağına komşu ve yakın olan yerleşim yerlerindeki vatandaşları, nehir yatağından uzak durmaları yönünde uyardı. Ancak birçok kişi, selfie yaparak o anı ölümsüzleştirmek istedi.
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