Çikolata değil hurma yiyin

Sağlıklı bir yaşamın temelleri, çocukluk çağında atılıyor. İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşenur Kaya, güçlü bağışıklık sistemine sahip olması için ipuçlarını sıralıyor. Kış mevsiminde hamburger gibi fast food tarzı besinlerin yerine tarhana içirilmesini öneriyor. "Çikolata yerine Trabzon hurmasını ezerek, ceviz veya fıstıkla karıştırıp lezzetli bir atıştırmalık yapabilirsiniz" bilgisini veriyor.
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