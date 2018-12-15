Otomobiliyle denize uçan kadın sürücüyü vale kurtardı. Olay dün İstanbul Beykoz'da yaşandı. Sahil yolunda ilerleyen bir kadın sürücü, aracını döndürmek istedi. Fren yerine gaza bastı, denize uçtu.
Vale Hasan Hüseyin Erdoğan, hemen denize atladı. Kadını kurtararak kıyıya çıkardı. Erdoğan, şunları söyledi:
"Herkes şaşkınlık içindeydi. Aklıma gelen tek şey üzerimi çıkartıp atlamak oldu. Suyun altındayken gördüm kolları dışarıdaydı. Kafası da dışarıdaydı. Allah kuvvet verdi. O anda ben onu çıkartabileceğimi zannetmiyordum ama. Şükür çıkarabildim oradan. Bir can kurtardık. İyi hissediyorum şu anda."
Vale Hasan Hüseyin Erdoğan, hemen denize atladı. Kadını kurtararak kıyıya çıkardı. Erdoğan, şunları söyledi:
"Herkes şaşkınlık içindeydi. Aklıma gelen tek şey üzerimi çıkartıp atlamak oldu. Suyun altındayken gördüm kolları dışarıdaydı. Kafası da dışarıdaydı. Allah kuvvet verdi. O anda ben onu çıkartabileceğimi zannetmiyordum ama. Şükür çıkarabildim oradan. Bir can kurtardık. İyi hissediyorum şu anda."
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