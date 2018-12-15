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'da kahraman köpek rögara düşen danayı havlayarak kurtarılmasını sağladı

’da kahraman köpek, su kanalına düşen dana için saatlerce havladı. Sevimli hayvan kurtarıldı.

'Hav'raman
Rögara düşen dana, köpeğin başında havlamasıyla fark edilip kurtarıldı. Olay dün 'da yaşandı. Dana, yağmur suyu kanalına düştü. Çaresizce beklerken, bir sokak köpeği durumu fark etti. Havlayarak yardım istedi. Bir süre sonra amacına ulaştı. Erkan Savun, danayı görünce polisi aradı. Hayvan düştüğü kanaldan çıkarıldı. Köpek ise çalışma sırasında bölgeden ayrılmadı. Savun, "Köpeğin rögara bakarak havladığını görünce dikkatimi çekti. İnek çaresizce kurtarılmayı bekliyordu" dedi. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerine teslim edilen ineğin sahibi aranıyor.



ZİYA RAMOĞLU
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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