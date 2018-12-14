Y'emek' lazım!

Ordu'da Sema (30) ve Musa Çiçekçi (31) çiftinin 3 yaşındaki kızı Defne Yağmur, geçen yıl ocak ayında banyoda kullanılan lavabo açıcıyı içti. Ağız içi ve yemek borusu zarar gördü. 30 operasyon geçirdi. Defne, her ameliyatın ardından rahat yemek yiyebiliyor. Bir süre sonra yemek borusu daralıyor. Tükürüğünü bile yutamıyor. Anne Çiçekci, "Yetkililerin yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.
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